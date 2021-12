Vodič z Kysúc unikal pred žilinskými colníkmi až do Českej republiky

Žilina 10. decembra (TASR) - Pred príslušníkmi žilinskej finančnej správy unikal až do Českej republiky 21-ročný vodič z Kysúc pod vplyvom alkoholu a omamných látok. Podľa hovorkyne Colného úradu (CÚ) Žilina Boženy Chríbikovej sa pokúšali na Kysuciach zastaviť pomocou svetelnej a zvukovej signalizácie vozidlo, ktoré prechádzalo mimo vyznačený jazdný pruh.



"Na znamenia však vodič nereagoval, prudko zrýchľoval, blokoval služobné vozidlo a snažil sa ho vytlačiť do zvodidiel. V nepriaznivom počasí riskoval a ohrozoval okolie aj životy a zdravie ďalších dvoch osôb, ktoré viezol," uviedla Chríbiková.



Doplnila, že po prejazde cez bývalý hraničný priechod Milošová – Šance sa k prenasledovaniu vozidla pripojila aj privolaná hliadka polície z Českej republiky. "Pri jednom z pokusov o únik im poškodil prednú časť auta. Asi po 30 kilometroch divokej jazdy ho v Třinci zablokovali služobné vozidlá. Agresívny vodič však chcel pokračovať v jazde, pokúšal sa z miesta vycúvať a do jedného z nich narazil. Z auta sa ho podarilo vytiahnuť až po použití donucovacích prostriedkov, pričom kládol odpor a zasahujúcu osobu kopol do tváre," priblížila hovorkyňa CÚ Žilina.



"Pri prehliadke vozidla našli okrem nožov, balení cigariet a alkoholu väčšie množstvo tabletiek, pravdepodobne extázy. Vodič absolvoval dychovú skúšku, ktorá potvrdila, že je pod vplyvom alkoholu a podrobil sa odberu krvi na zistenie omamných látok v tele s pozitívnym výsledkom," dodala Chríbiková.