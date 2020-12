Vodič z Lučenca havaroval na mokrej ceste, nafúkal takmer dve promile

Lučenec 11. decembra (TASR) – Polícia v Lučenci obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 47-ročného muža z Lučenca, ktorý havaroval neďaleko okresného mesta. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Banská Bystrica.



„Vo štvrtok (10. 12.) ráno pri jazde v smere od Lučenca na Panické Dravce havaroval. Po prejdení zákruty prešiel do protismeru na ľavú krajnicu. V šmyku sa vrátil do pravého jazdného pruhu, kde vošiel do priekopy, narazil do svahu aj do železného zariadenia s tlakomerom, ktoré ohol,“ priblížili policajti nehodu.



Dodali, že pri nehode sa iba ľahko zranil. „V dychu mu namerali 1,92 promile alkoholu. Dopravná nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania,“ zakončili.