Vodič z miesta ušiel, hľadajú svedka nehody v Humennom
Vodič pri odbočovaní nedal prednosť vozidlu 78-ročnej vodičky, ktorá jazdila po hlavnej ceste.
Autor TASR
Humenné 22. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu dvoch osobných vozidiel, ku ktorej došlo v utorok (21. 4.) popoludní na Družstevnej ulici v Humennom. Vodič jedného z áut z miesta nehody odišiel napriek tomu, že druhá účastníčka utrpela zranenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Vodič pri odbočovaní nedal prednosť vozidlu 78-ročnej vodičky, ktorá jazdila po hlavnej ceste. Žena sa snažila zrážke zabrániť, pričom narazila do stĺpa verejného osvetlenia. Pri nehode utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečenia niekoľko týždňov. Na jej vozidle vznikla škoda približne 5000 eur.
„Polícia vyzýva svedkov tejto dopravnej nehody, aby sa prihlásili na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo na známom telefónnom čísle 158,“ uviedla hovorkyňa.
Vodič pri odbočovaní nedal prednosť vozidlu 78-ročnej vodičky, ktorá jazdila po hlavnej ceste. Žena sa snažila zrážke zabrániť, pričom narazila do stĺpa verejného osvetlenia. Pri nehode utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečenia niekoľko týždňov. Na jej vozidle vznikla škoda približne 5000 eur.
„Polícia vyzýva svedkov tejto dopravnej nehody, aby sa prihlásili na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo na známom telefónnom čísle 158,“ uviedla hovorkyňa.