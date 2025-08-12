< sekcia Regióny
Jazdil zo strany na stranu, vodič nafúkal viac ako 2,8 promile
Autor TASR
Levoča 12. augusta (TASR) - Diaľniční policajti z Beharoviec zaznamenali v pondelok (11. 8.) na ceste v smere od Košíc na tunel Prešov vodiča pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Poobede policajná hliadka podrobila kontrole vodiča osobného vozidla, ktorý bezdôvodne zvyšoval a znižoval svoju rýchlosť i jazdil zo strany na stranu. Vodičom bol 40-ročný Poliak, bol podrobený dychovej skúške, výsledok presiahol 2,8 promile. Poliak bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová s tým, že vodiča obvinili z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
