Vodič z Vaniškoviec jazdil napriek zákazu, skončil v cele

Prešov 21. novembra (TASR) - Z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia polícia obvinila 27-ročného muža z obce Vaniškovce. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v sobotu (19. 11.) pred polnocou jazdil bez vodičského preukazu.



"Na osobnom vozidle smeroval z obce Fintice na obec Záhradné, kde bol pri miestnom kostole zastavený a podrobený kontrole. Výsledok dychovej skúšky bol negatívny, no bolo zistené, že vodič má rozhodnutím štátneho orgánu udelený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá s platnosťou až do decembra budúceho roku," uviedla Ligdayová s tým, že muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.