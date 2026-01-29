Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. január 2026Meniny má Gašpar
< sekcia Regióny

VODIČ ZDEMOLOVAL STĹP: Test na drogy mal pozitívny

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Policajti poznamenali, že všetky okolnosti vzniku nehody, ako aj jej presná príčina sú predmetom jej ďalšieho objasňovania.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 29. januára (TASR) - Pri štvrtkovej dopravnej nehode v Cinobani v Poltárskom okrese zdemoloval 38-ročný vodič elektrický stĺp, jeho orientačný test na drogy bol pozitívny. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

Dodala, že udalosť sa stala ráno v časti Maša. „Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy podmienkam, nezvládol prejazd zákrutou a následne narazil do dreveného stĺpa pred rodinným domom,“ objasnili policajti. Poznamenali, že všetky okolnosti vzniku nehody, ako aj jej presná príčina sú predmetom jej ďalšieho objasňovania.

.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA NA VÝCHODE SLOVENSKA: Nákladiak zrazil päťročného chlapca

HRABKO: Je dôležité, že premiér Fico s politickými lídrami komunikuje

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach