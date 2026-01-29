< sekcia Regióny
VODIČ ZDEMOLOVAL STĹP: Test na drogy mal pozitívny
Policajti poznamenali, že všetky okolnosti vzniku nehody, ako aj jej presná príčina sú predmetom jej ďalšieho objasňovania.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 29. januára (TASR) - Pri štvrtkovej dopravnej nehode v Cinobani v Poltárskom okrese zdemoloval 38-ročný vodič elektrický stĺp, jeho orientačný test na drogy bol pozitívny. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Dodala, že udalosť sa stala ráno v časti Maša. „Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy podmienkam, nezvládol prejazd zákrutou a následne narazil do dreveného stĺpa pred rodinným domom,“ objasnili policajti. Poznamenali, že všetky okolnosti vzniku nehody, ako aj jej presná príčina sú predmetom jej ďalšieho objasňovania.
Dodala, že udalosť sa stala ráno v časti Maša. „Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy podmienkam, nezvládol prejazd zákrutou a následne narazil do dreveného stĺpa pred rodinným domom,“ objasnili policajti. Poznamenali, že všetky okolnosti vzniku nehody, ako aj jej presná príčina sú predmetom jej ďalšieho objasňovania.