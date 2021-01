Opitý vodič chcel podplatiť policajtov, prípad rieši NAKA

Kežmarok 14. januára (TASR) – Kežmarskí policajti odhalili nebezpečného vodiča, ktorý nedávno spôsobil dve nehody a z miesta ušiel. Vodiča polícia v utorok (12. 1.) opätovne zastavila, bol pod vplyvom alkoholu a situáciu sa snažil vyriešiť podplatením policajtov. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že prípad podplácania už prevzal vyšetrovateľ NAKA.



Hovorkyňa priblížila, že prvá dopravná nehoda sa stala 28. decembra 2020 popoludní na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Belej. Tridsaťdvaročný muž pochádzajúci z obce Hromoš v okrese Stará Ľubovňa jazdil na osobnom vozidle, pričom pred jedným z obytných domov poškodil odstavené osobné auto a z miesta nehody ušiel. Na poškodenom vozidle vznikla škoda vo výške 500 eur. Druhá nehoda, pri ktorej vinník z miesta opäť ušiel, sa stala v pondelok (11. 1.) dopoludnia na parkovisku v obci Holumnica v okrese Kežmarok. Vodič aj v tomto prípade poškodil zaparkované osobné vozidlo. Škodu vyčíslili na 150 eur.



Podľa slov Ligdayovej sa policajti s uvedeným vodičom stretli v utorok (12. 1.) ráno na ceste v smere z obce Holumnica. Hromošan viedol osobné vozidlo, ktoré nemalo rozsvietené stretávacie svetlá. Policajná hliadka Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku muža zastavila a podrobila kontrole. „Výsledok prvej dychovej skúšky u vodiča dosiahol hodnotu 2,40 promile, pri druhej to bolo 2,63 promile a ďalšia dychová skúška dosiahla až 3,00 promile,“ ozrejmila Ligdayová. Ako doplnila, vodič sa skutku dopustil napriek tomu, že už bol v minulosti odsúdený za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia vodiča obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku v prípade začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol voči tomuto vodičovi obvinenie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Ligdayová podotkla, že počas kontroly políciou sa vodič dopustil ďalšieho závažného konania. Vodič sa snažil podplatiť policajtov, ktorým ponúkal rôzne finančné odmeny. Policajná hliadka to oznámila operačnému dôstojníkovi a vodiča eskortovala na policajné oddelenie. Vodič aj počas eskorty opakovane nabádal policajtov na „dohodu“. „O tomto korupčnom konaní vodiča bola informovaná NAKA, kde jej vyšetrovateľ tento prípad podplácania prevzal na ďalšiu realizáciu,“ dodala hovorkyňa.