TRAGICKÁ NEHODA: Vodič zo Srbska neprežil náraz do stromu

Trnava 27. augusta (TASR) – Polícia v stredu (26. 8.) podvečer dokumentovala tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na ceste tretej triedy od Trnavy smerom na Dolnú Krupú. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



"Vodič osobného auta na rovnom úseku cesty, pravdepodobne pri predbiehaní, zišiel z cesty a narazil do stromu. Vodič zo Srbska, ktorý by mal onedlho 45 rokov, utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. V aute bol sám, iné osoby sa pri nehode nezranili," uviedla polícia.



Počas dokumentácie nehody polícia uzavrela cestu a vykonávala odklon premávky. Po odstránení následkov bola cesta v neskorých večerných hodinách plne sprejazdnená. "Presné príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje, vec prevzal na mieste vyšetrovateľ a do konania pribral aj znalca z odboru cestnej dopravy," doplnila polícia.