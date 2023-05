VODIČ ZRAZIL DVE DETI: Obvinili ho z usmrtenia

Michalovce 29. mája (TASR) – V prípade májovej dopravnej nehody pri obci Zemplínske Kopčany v okrese Michalovce, pri ktorej prišli o život dve deti, polícia obvinila 19-ročného vodiča z Michalovského okresu pre zločin usmrtenia a prečin ublíženia na zdraví. Informovala o tom polícia.



"Za tieto skutky obvinenému mladému vodičovi po dokázaní viny hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Mladíka umiestnili do cely policajného zaistenia a policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Spisový materiál s podnetom predložili prokurátorovi Okresnej prokuratúry (OP) Michalovce.



Ako predtým informovala polícia, k nehode došlo v piatok (26. 5.) okolo 21.00 h. Mladík viedol vozidlo zn. BMW, obeťami nehody sú dievča narodené v roku 2011 a chlapec narodený v roku 2008. Vodič podľa zistení smeroval od obce Slavkovce do Zemplínskych Kopčian. "Počas prechádzania miernej ľavotočivej zákruty sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke a neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky," uviedla polícia s tým, že približne 50 metrov od začiatku obce zrazil dvoch maloletých chodcov, ktorí pravdepodobne kráčali oproti idúcemu vozidlu. Obe deti utrpeli pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahli.



Vodiča a spolujazdca previezli do michalovskej nemocnice, utrpeli zranenia nešpecifikovaného rozsahu. Vodiča podrobili dychovej skúške, tá prítomnosť alkoholu v jeho dychu nepotvrdila. Na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok v organizme v nemocnici vodičovi aj spolujazdcovi odobrali biologický materiál.