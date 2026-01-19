< sekcia Regióny
Vodič zrazil NA PRIECHODE pre chodcov ženu, utrpela ťažké zranenia
Žena pri náraze utrpela ťažké zranenia hlavy, s ktorými ju v kritickom stave previezli do nemocnice.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Čierne Kľačany 19. januára (TASR) - Pri dopravnej nehode v obci Čierne Kľačany v okrese Zlaté Moravce utrpela ťažké zranenia 67-ročná chodkyňa. Nehoda sa stala v pondelok skoro ráno na ceste III/1626. Podľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre 59-ročný vodič osobného auta pravdepodobne nezaregistroval ženu, ktorá prechádzala cez priechod pre chodcov.
Žena pri náraze utrpela ťažké zranenia hlavy, s ktorými ju v kritickom stave previezli do nemocnice. Dychová skúška u vodiča bola negatívna. Okolnosti a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podľa doterajších zistení chodkyňa nemala na sebe žiadne reflexné prvky.
Žena pri náraze utrpela ťažké zranenia hlavy, s ktorými ju v kritickom stave previezli do nemocnice. Dychová skúška u vodiča bola negatívna. Okolnosti a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podľa doterajších zistení chodkyňa nemala na sebe žiadne reflexné prvky.