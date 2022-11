Vodič zrazil na priechode v Petržalke chodca, odišiel,neskôr sa vrátil

Bratislava 29. novembra (TASR) - Vodič zrazil v pondelok (28. 11.) na priechode na Farského ulici v Petržalke 57-ročného chodca. Muž po zrážke nezastavil a odišiel, neskôr sa na miesto nehody vrátil. Polícia mu následne zadržala vodičský preukaz. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Počas dokumentovania nehody sa na miesto v sprievode inej hliadky dopravných policajtov dostavil aj vodič spolu s vozidlom, s ktorým z miesta po zrážke odišiel," priblížil hovorca. Vodič bol následne podrobený dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom.



Zranený chodec bol po privolaní záchrannej služby prevezený do nemocnice, kde bolo stanovené, že zrážkou utrpel viaceré ťažké zranenia. "Vodič motorového vozidla značky Audi porušil viacero ustanovení zákona o cestnej premávke a nakoľko si rovnako nesplnil povinnosti účastníka cestnej premávky, na mieste mu bol zadržaný vodičský preukaz," uviedol Szeiff.



V súvislosti s týmto prípadom pripomenul, že vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo. Zároveň má povinnosť zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku. Rovnako aj účastník dopravnej nehody, ktorý sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnil na dopravnej nehode, je pod hrozbou sankcie povinný ohlásiť dopravnú nehodu polícii.