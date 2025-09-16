Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA V NITRE: Vodič zrazil ženu na priechode pre chodcov

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Vodiča podrobili policajti dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.

Autor TASR
Nitra 16. septembra (TASR) - Všetky záchranné zložky zasahovali pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v utorok v ranných hodinách na Novozámockej ulici v Nitre. Vodič vozidla Fiat Ducato zrazil chodkyňu prechádzajúcu cez priechod pre chodcov. Ženu s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Podľa vyjadrenia polície 43-ročný vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy aktuálnym dopravným a poveternostným podmienkam. Narazil do chodkyne, ktorá prechádzala cez priechod pre chodcov. Žena utrpela vážne zranenia. Zasahujúci záchranári jej na mieste poskytli neodkladnú lekársku pomoc a následne ju previezli do Fakultnej nemocnice v Nitre.

Vodiča podrobili policajti dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.

