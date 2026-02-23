< sekcia Regióny
Vodiča Huncovciach nezastavil ani náraz do stĺpa, polícia ho obvinila
Hovorkyňa dodala, že nezodpovedného vodiča obmedzili na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Huncovce 23. februára (TASR) - Vodiča nezastavil v obci Huncovce v okrese Kežmarok ani náraz do stĺpa verejného osvetlenia. Policajná hliadka zistila, že 48-ročný muž jazdil pod vplyvom alkoholu a v súčasnosti už čelí obvineniu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala ešte minulý týždeň.
„Viedol osobné vozidlo v obci Huncovce, pričom pred jedným z rodinných domov zišiel mimo vozovky, narazil do stĺpa verejného osvetlenia, ktorý bol v dôsledku nárazu odtrhnutý z betónového základu. Vodič však pokračoval v jazde ďalej. Zastavil až neskôr pred iným rodinným domom,“ uviedla Ligdayová s tým, že po príchode policajnej hliadky na miesto bol vodič stotožnený a podrobený kontrole. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky presiahol 1,7 promile. Majetková škoda na vozidle bola vyčíslená na približne 9000 eur a na stĺpe verejného osvetlenia na ďalších zhruba 2000 eur.
Hovorkyňa dodala, že nezodpovedného vodiča obmedzili na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku na základe získaných dôkazov vzniesol voči nemu obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
