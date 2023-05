Vodiča z tragickej nehody v Košiciach prepustili na slobodu

Košice 23. mája (TASR) - Vodiča obvineného v súvislosti s tragickou nehodou z 10. februára v Košiciach, pri ktorej prišli o život traja ľudia, prepustili z väzby. V pondelok (22. 5.) o tom rozhodol Krajský súd (KS) v Košiciach. Pre TASR to uviedla hovorkyňa súdu Anna Pančurová.



Senát krajského súdu rozhodoval na neverejnom zasadnutí o sťažnosti obvineného Ivana M. proti rozhodnutiu Okresného súdu Košice I o vzatí do väzby. "Toto rozhodnutie uznesením zrušil a obvineného prepustil, pretože pominuli dôvody väzby. Dôkazy nenasvedčovali tomu, že existujú dôvody na väzbu, pre ktoré bol do nej vzatý," spresnila Pančurová.



Pripomenula, že toto rozhodnutie nevypovedá o vine a treste obvineného. O tom bude rozhodovať okresný súd na verejnom pojednávaní.



Pri tragickej nehode na Gorkého ulici v Košiciach prišiel o život vodič iného auta a dve chodkyne.