Vodiča z víkendovej tragickej nehody pri Kútoch vzali do väzby

Prečítajte si aj: Medzi obcami Kúty a Brodské prišiel o život 21-ročný chodec

Senica 27. septembra (TASR) - Vodiča z tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v nedeľu (22. 9.) skoro ráno na ceste pri obci Kúty v okrese Senica, vzal sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Senica do väzby. Rozhodnutie súdu je právoplatné. Obvinený aj prokurátor sa vzdali práva na podanie sťažnosti. TASR to potvrdila zástupkyňa hovorkyne Krajského súdu v Trnave a okresných súdov v jeho obvode Veronika Miškeová.priblížila Miškeová.Pri dopravnej nehode prišiel o život 21-ročný chodec. Polícia informovala, že 50-ročný vodič auta, ktoré malo mladíka zraziť, na mieste nehody nezostal, neposkytol a ani neprivolal chlapcovi pomoc a s autom odišiel z miesta nehody preč. Auta sa snažil zbaviť v jazere pri obci Borský Svätý Jur. Čelí obvineniu z prečinov usmrtenia a neposkytnutia pomoci spolupáchateľstvom. Tiež z marenia výkonu úradného rozhodnutia, keďže šoféroval v čase, keď to mal súdom zakázané. Obvinená z prečinu neposkytnutia pomoci spolupáchateľstvom je aj jeho spolujazdkyňa.