Vodiči banskobystrickej MHD absolvovali testy na COVID-19

Banská Bystrica 13. októbra (TASR) – Dopravcovia v rámci mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici pravidelne čistia a dezinfikujú vozidlá. Všetci zamestnanci absolvovali testovanie na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom. Informoval o tom v utorok na sociálnej sieti banskobystrický primátor Ján Nosko, ktorý na zasadnutí krízového štábu s dopravným podnikom mesta riešil nielen MHD v čase koronavírusového obdobia, ale tiež nedisciplinovanosť niektorých cestujúcich.



"Mrzí ma, že v čase, keď by sme sa mali správať zodpovedne, sa medzi nami nájdu aj takí, ktorí pravidlá nedodržujú. Preto môžete stretnúť na ceste do práce, obchodu či do školy príslušníkov mestskej polície, ktorí pravidelne kontrolujú nosenie rúšok nielen v prostriedkoch MHD, ale i v nákupných centrách," konštatoval Nosko.



Zároveň vyzval skôr narodených Banskobystričanov, aby zvážili cestovanie v MHD a využívali ju len v nevyhnutných prípadoch.



"V čase rannej špičky od 7.00 do 8.30 h a od 14.00 do 17.00 h cestovanie najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva neodporúčame," zdôraznil primátor.



Banskobystrická Rooseveltova nemocnica k utorku eviduje 22 hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19, z toho sú traja na umelej pľúcnej ventilácii. Ako uvádza na svojom webe, zaznamenala 14 pozitívne testovaných zamestnancov. Sú to rovnaké čísla ako v pondelok (12. 10.)