Vodiči budú musieť počítať s obmedzením na D1 z Bratislavy do Trnavy

Bratislava 17. februára (TASR) – Vodiči budú musieť vo štvrtok (18. 2.) doobeda počítať s uzáverou pravého jazdného pásu v smere z Bratislavy do Trnavy pri Triblavine. Dôvodom sú prípravné práce v súvislosti s výstavbou križovatky D1/D4 Bratislava-východ. TASR o tom informovali hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková a Eva Žgravčáková za Národnú diaľničnú spoločnosť.



Žgravčáková priblížila, že doprava bude presmerovaná z pravého do ľavého jazdného pásu (smer Bratislava). Práce na presmerovaní dopravy sa začnú vo štvrtok ráno o 6.00 h, v smere Senec - Bratislava o 9.00 h. Od 16.00 h bude doprava vedená už iba v ľavom jazdnom páse v režime 2 + 2 až do 23. februára, keď ju vrátia späť do režimu 3 + 3.



Podľa Mihalíkovej budú dopravné obmedzenia riadne vyznačené prenosným dopravným značením. Vodičov polícia žiada, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili svoju pozornosť a dodržiavali dopravné značenie.