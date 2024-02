Vodiči budú v mestskej parkovacej zóne v Partizánskom platiť viac

Partizánske 27. februára (TASR) - Vodiči budú za parkovanie vozidiel v mestskej parkovacej zóne (MPZ) v Partizánskom platiť viac. Ceny radnica zvýšila pri jednorazových úhradách o 33 percent a o 25 percent pri parkovacích kartách. Zmeny odôvodnila vyššími nákladmi, príjmy plánuje opätovne investovať do zóny. Príslušné všeobecne záväzné nariadenie jednomyseľne schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.



Samospráva o zvýšení cien parkovného diskutovala už v závere minulého roka, zmeny podporil i výbor mestskej časti Centrum - Baťovany a príslušné komisie, spomenul primátor Jozef Božik. "Diskusia bola relatívne jednoznačná, samotní poslanci hľadali, akým spôsobom v tejto ťažkej situácii zabezpečiť aspoň nejaké zdroje do rozpočtu aj v súvislosti so statickou dopravou a parkovacou politikou," doplnil primátor.



Aj po zvýšení má podľa neho mesto jedny z najnižších cien parkovného v rámci Slovenska. "V prípade státia za jednu hodinu ide o zvýšenie z 0,30 eura na 0,40 eura. Za druhú hodinu je to namiesto 0,60 eura suma 0,80 eura. Rezidenčné karty sa v prípade prvého auta zvýšili z desať eur na 12,50 eura ročne, pri druhej karte z 50 eur na 62,50 eura a tretej karte zo 150 eur na 187,50 eura," priblížil. Viac zaplatia aj ľudia s abonentskou kartou, namiesto 300 eur to bude 375 eur ročne.



"Zvýšenie cien by malo podľa odhadu do rozpočtu mesta priniesť 60.000 eur ročne, ktoré použijeme predovšetkým v mestskej časti Centrum - Baťovany aj na riešenie parkovacej zóny," ozrejmil Božik.



Predseda výboru mestskej časti Centrum - Baťovany Tomáš Merašický podotkol, že mesto pristupuje k zvýšeniu poplatkov po prvý raz od zavedenia MPZ. "Myslím si, že zvýšenie nie je dramatické, v okolitých mestách sú ceny za parkovanie oveľa vyššie. Sľubujeme si od toho, že sa zo zvýšených poplatkov podarí dobudovať ďalšie nové parkovacie plochy a zrekonštruovať tie staré, ktoré nie sú vhodné na parkovanie, aby sa zvýšil komfort nielen návštevníkov, ale i obyvateľov centra," ozrejmil Merašický.



Mesto zároveň diskutuje o vytvorení parkovacej zóny číslo 2 v mestskej časti Luhy I, čo je i požiadavka výboru mestskej časti. Či sa to podľa primátora podarí, je otázkou budúcnosti a investičných priorít. Samospráva musí totiž najskôr vyriešiť parkovanie na nespevnených plochách, ktoré zatiaľ toleruje.



Mestský poslanec Vladimír Marko odhadol, že náklady na vytvorenie ďalšej parkovacej zóny by mohli predstavovať 400.000 eur, čo je podľa neho veľká suma. "Na druhej strane by to pomohlo viacerým parkoviskám, i tým, ktoré sú dnes štrkové. Počet áut stúpa, vznikom parkovacej zóny narastá tlak na veľké parkoviská za obchodom, pri kine. Ľudia zistili, že nemajú kde parkovať večer a keď parkujú na tráve, prostredie tam nevyzerá dobre," dodal Marko.