Vodiči budú za parkovanie v parkovacej zóne v Partizánskom platiť viac

Partizánske 31. marca (TASR) - Vodiči budú za parkovanie vozidiel v mestskej parkovacej zóne (MPZ) v Partizánskom platiť od pondelka (1. 4.) viac. Ceny radnica zvýšila pri jednorazových úhradách o 33 percent a o 25 percent pri parkovacích kartách.



Vodiči za hodinu státia v MPZ zaplatia 0,40 eura namiesto 0,30 eura, za druhú hodinu 0,80 eura namiesto 0,60 eura. Rezidenčné karty sa v prípade prvého auta zvýšili z desať eur na 12,50 eura ročne, pri druhej karte z 50 eur na 62,50 eura a tretej karte zo 150 eur na 187,50 eura. Viac zaplatia aj ľudia s abonentskou kartou, namiesto 300 eur to bude 375 eur ročne.



Zmeny samospráva odôvodnila vyššími nákladmi, príjmy plánuje opätovne investovať do zóny. O zvýšení cien parkovného diskutovala už v závere minulého roka, podporil ich i výbor mestskej časti Centrum - Baťovany a príslušné komisie. Príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválili mestskí poslanci na svojom februárovom rokovaní.



Zvýšenie cien by malo podľa odhadu do rozpočtu mesta priniesť 60.000 eur ročne. Ako deklaroval primátor Jozef Božik, mesto ich použije predovšetkým v mestskej časti Centrum - Baťovany aj na riešenie parkovacej zóny.