TRPEZLIVOSŤ: Vodiči hlavného mesta sa zdržia na viacerých miestach

Bratislava 10. júna (TASR) - Vo štvrtok ráno sa tvoria v Bratislave na viacerých miestach kolóny. Plynulú premávku spomaľujú aj nehody. Vodičov na to upozorňuje Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehody odstraňujú na Račianskej a Hradskej ulici, na oboch miestach je blokovaný ľavý pruh. Nehoda je nahlásená aj za Sencom na pripájači na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, kde sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh.



Zhruba s 30-minútovým zdržaním treba počítať na Slovnaftskej ulici v smere do centra. Asi 20 minút si vodiči počkajú aj na Popradskej ulici a Ulici Svornosti. Kolóna je nahlásená aj na Račianskej a Rožňavskej ulici, kde treba počítať so zdržaním asi 15 minút.



Premávka nie je plynulá ani pri vstupe do hlavného mesta. Na diaľnici D1 pred Prístavným mostom v smere od Senca je nahlásené zdržanie 20 minút. Zhruba 15-minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy.