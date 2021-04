Vodiči košického dopravného podniku sa zapoja do výstražného štrajku

Košice 9. apríla (TASR) – Vodiči košického dopravného podniku sa v pondelok (12. 4.) zapoja do výstražného štrajku, trvať má od 8.00 do 9.00 h. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová. Podľa odborárov bude zachovaná premávka liniek k obom pracoviskám Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice a vypravené budú aj školské spoje či spoje do oceliarní U. S. Steel.



„Od 8.00 h sa odstaví mestská hromadná doprava (MHD) s tým, že všetky linky dôjdu na konečnú zastávku. Ak má linka z konečnej vyraziť pár minút pred začiatkom štrajku, už tak nemusí urobiť. Električky ukončia štrajk niečo pred 9.00 h, aby nedošlo k prepätiu na električkovej dráhe. Je to dobrovoľný štrajk, preto ťažko odhadnúť, koľkí vodiči sa doň zapoja,“ povedala pre TASR predsedníčka Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andrea Vindišová. Cestujúcej verejnosti odporúča, aby sa v uvedenom čase nespoliehala na MHD. DPMK však nepredpokladá jej masívny výpadok.



Vindišová pripomenula, že rokovania o finančnej kompenzácii v dôsledku pandémie nového koronavírusu pokračujú. „Ak do nedele večera dostaneme kladnú informáciu, a to že kompenzácia bude poskytnutá, do štrajku nepôjdeme,“ dodala.



Mesto Košice súhlasí s krokom odborárov upozorniť na finančné straty, ktoré pre pandémiu utrpel DPMK. „Mrzí nás, že si vybrali až taký radikálny spôsob. Na problémy treba upozorňovať a je nevyhnutné žiadať vládu o pomoc. Zastaviť dopravu však v tejto chvíli, keď o pomoci stále rokujeme, nie je vhodné,“ povedal pre TASR hovorca magistrátu Vladimír Fabian.



V tomto roku pre DPMK mesto vyčlenilo historicky najvyššiu sumu - takmer 24 miliónov eur, z čoho 1,5 milióna eur predstavuje úhradu strát za služby vo verejnom záujme. „Táto suma je vyše dvojnásobná oproti roku 2020. Pre pretrvávajúcu pandémiu a výpadok tržieb to isto nebude stačiť, keďže len za prvé tri mesiace sú medziročné tržby DPMK nižšie o 1,6 milióna eur,“ doplnil.



Výstražný štrajk na pondelkové ráno vyhlásili zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov v Bratislave, Košiciach a Prešove. Štrajkom chcú upozorniť, že štát stále finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu a hrozí rušenie liniek i prepúšťanie. Prešovský dopravný podnik sa v pondelok napokon zapojí len do takzvaného podporného štrajku. Ministerstvo dopravy pre TASR opakovane uviedlo, že nemá zákonnú a ani finančnú možnosť, ako koronakrízou zasiahnutým mestským dopravným podnikom pomôcť, no hľadá spôsoby ako to riešiť. Podľa aktuálneho stanoviska si po vzájomnej dohode problematiku finančnej pomoci samosprávam, pod ktoré dopravné podniky patria, zobral rezort financií.