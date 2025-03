Vodiči, ktorí v Bratislave prešli na červenú, dostali pokutu

Bratislava 26. marca (TASR) - Polícia uložila pokutu dvom vodičom, ktorí v utorok (25. 3.) večer v Bratislave prešli na semafore na červenú. Poukázala na to, že za toto porušenie hrozí zákaz činnosti do dvoch rokov a sankcia vo výške 60 až 300 eur. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



„Na Šancovej ulici to bola 36-ročná vodička a na Kollárovom námestí to bol 48-ročný vodič,“ priblížili policajti. Apelovali, že jazda na červenú patrí medzi najzávažnejšie porušenia pravidiel cestnej premávky, ktoré predstavuje riziko pre vodičov, chodcov aj cyklistov. Následky môžu byť podľa ich slov tragické.







Ako dodali, zvýšením pozornosti, trpezlivosťou a rešpektovaním pravidiel cestnej premávky možno znížiť riziko dopravných nehôd. „Dodržiavanie týchto pravidiel nie je len otázkou zákona, ale aj zodpovednosti za vašu bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ostatných,“ uzavreli policajti.