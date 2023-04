Vodiči môžu v súvislosti s uzavretím cesty I/9 využiť obchádzky

Trenčín 20. apríla (TASR) - Motoristi môžu na prepravu v okolí Trenčína v súvislosti s uzatvorením rekonštruovanej časti cesty I/9 využiť tri riadne a jednu alternatívnu obchádzkovú trasu. Motoristov na ne navedie dočasné dopravné značenie, na ktorom zhotoviteľ rekonštrukcie pracuje. Trenčianska krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.



Obchádzková trasa A mestom Trenčín vedie po cestách II/507 - I/61a, trasa B Nové Mesto nad Váhom - Trenčianske Stankovce po cestách II/515 a II/507, trasa C Nováky – Ilava po ceste II/574 a alternatívna obchádzková trasa D je D1 - R1 - I/64 Drietoma – Nováky.



"Obchádzková trasa A bude pravdepodobne najvyťaženejšou a najvyužívanejšou. Vedie popri obchodných centrách Tesco a Laugaricio a po novom moste ponad rieku Váh. Trvalé dopravné značenie, ktoré zakazuje vjazd nákladnej dopravy nad 12 ton, bude po dobu celkovej uzávierky dočasne prekryté alebo zdemontované," uviedli policajti.



Druhá obchádzková trasa B bude podľa nich slúžiť na odklonenie nákladnej dopravy smerom od Bratislavy a Nového Mesta nad Váhom len v jednom smere. "Osobná doprava bude môcť využívať oba smery obchádzkovej trasy. Samotná obchádzková trasa vedie cez Rakoľuby, Beckov, Krivosúd-Bodovka, Trenčianske Stankovce," priblížili policajti. Trvalé dopravné značenie, ktoré zakazuje vjazd nákladnej dopravy nad 12 ton, bude podľa nich po dobu celkovej uzávierky dočasne prekryté alebo zdemontované len v smere od Nového Mesta nad Váhom do Trenčianskych Stankoviec.



Trasa obchádzky C bude slúžiť na odklonenie nákladnej dopravy smerom od Považskej Bystrice do Prievidze obojsmerne. Samotná obchádzková trasa vedie cez Ilavu a obce Horná Poruba, Valaská Belá, Liešťany, Nitrianske Rudno, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves. V katastri Valaskej Belej je avizovaná rekonštrukcia mosta, ktorá by ale nemala výrazne ovplyvniť plynulosť premávky.



Alternatívna obchádzková trasa D nebude označená dočasným dopravným značením, ale vodiči motorových vozidiel ju môžu použiť.



Mosty na ceste I/9 na trase Chocholná- Velčice - Mníchova Lehota uzatvorili v stredu (19.4.) večer z dôvodu mimoriadnej situácie. Úplná uzávera má podľa Slovenskej správy ciest (SSC) potrvať do konca augusta. Policajti v tejto súvislosti vyzývajú motoristov, aby jazdili bezpečne, rešpektovali jej pokyny a dopravné značenie.