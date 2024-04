Vodiči musia na budúci týždeň rátať s obmedzením na D2 do Bratislavy

Bratislava 28. apríla (TASR) - Od pondelka (29. 4.) do piatka (3. 5.) budú musieť vodiči rátať s obmedzením na diaľnici D2 v smere do Bratislavy. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.



"Dňa 29. 4. (pondelok) v čase od 10.00 h do 20.00 h dňa 3. 5. (piatok) bude realizovaná oprava pravého jazdného pruhu s krajnicou na diaľnici D2 smer Bratislava km 6 - 7,5. V uvedenom úseku bude prejazdný len jeden jazdný pruh," priblížili policajti. Žiadajú preto vodičov, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a riadili sa pokynmi polície.