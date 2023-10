Vodiči nerešpektujú obmedzenia na moste pri Vojanoch, hrozí uzávera

Vojany 5. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj žiada vodičov, aby dodržiavali obmedzenia, ktoré platia pri prejazde po moste M1683 cez indukčný kanál pred obcou Vojany v okrese Michalovce. Upozorňuje na to, že v prípade opakovaného nerešpektovania opatrení, respektíve rapídneho zhoršenia technického stavu, ho budú musieť úplne a okamžite uzavrieť. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.



Od polovice augusta môžu po moste prechádzať len vozidlá, ktoré vážia najviac osem ton. Výnimku majú autobusy a vozidlá záchranných zložiek. Znížená je aj rýchlosť, a to na 30 kilometrov za hodinu. Nákladná doprava využíva obchádzkovú trasu cez obce Stretava, Stretávka a Drahňov.



Ako uviedol vedúci odboru dopravy na Úrade KSK Vladimír Žiarný, most dlhý takmer 57 metrov v extraviláne obce Drahňov bol postavený ešte v roku 1963. Je v havarijnom stave a naďalej degraduje. "Z tohto dôvodu prosíme vodičov na dolnom Zemplíne, aby rešpektovali preventívne opatrenia a obmedzenie hmotnosti prechádzajúcich vozidiel na osem ton, pretože ju často prekročujú až päťnásobne," uviedol.



Pripomína, že tento cestný ťah má veľký význam pre obyvateľov, ktorí ním denne dochádzajú do zamestnania, školy či za zdravotnou starostlivosťou. Snahou je tak v maximálnej bezpečnej miere zachovať most prejazdný aspoň pre osobné motorové vozidlá, vozidlá záchranných zložiek a menšie autobusy. "Situáciu neustále monitorujeme a v prípade opakovaného nerešpektovania opatrení, respektíve rapídneho zhoršenia technického stavu, budeme musieť most v spolupráci s príslušnými úradmi úplne a okamžite uzatvoriť," dodal.



V lete počas mimoriadnej prehliadky mosta zistili poškodenia jeho nosníkov zatekajúcou vodou, ktorá spôsobila koróziu betonárskej a predpínacej výstuže. Na úložných priečnikoch a pilieroch podpier došlo k degradácii vrstvy betónu a jej odlúpnutiu. Výstuž je sčasti skorodovaná a nie je zabezpečená jej súdržnosť s betónom.



Most na ceste II/552 pred obcou Vojany plánujú komplexne zrekonštruovať za viac ako 2,1 milióna eur. Keďže medzičasom ešte viac degradoval, je nevyhnutné dopracovať projektovú dokumentáciu stavby. To si vyžiada zvýšenie nákladov na rekonštrukciu, s ktorými rozpočet KSK nepočítal. Finančné zdroje tak bude musieť hľadať dodatočne.