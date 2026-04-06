VODIČI, POZOR: Aktuálne je pred Ružomberkom zhustená premávka

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Počítajte s hustejšou premávkou a možnými kolónami.

Autor TASR
,aktualizované 
Ružomberok 6. apríla (TASR) - Aktuálne je pred Ružomberkom zhustená premávka, kolóna vozidiel sa pohybuje pomaly už na diaľnici D1 v smere z Liptovského Mikuláša do Ružomberka. Žilinská krajská polícia upozornila na sociálnej sieti, že zhustenú premávku prináša presun ľudí z východného Slovenska na západ súvisiaci s končiacimi sa veľkonočnými sviatkami.

Zelená vlna STVR informovala, že v kolóne sa vodiči zdržia okolo jednej hodiny. So zdržaním majú rátať aj na obchádzkovej trase cez okolité obce.

„Počítajte s hustejšou premávkou a možnými kolónami. Ak môžete, vyhnite sa špičkám - vyrazte skôr alebo neskôr, sledujte dopravné informácie a využívajte obchádzkové trasy,“ dodali policajti.

