VODIČI, POZOR: Časť bratislavského obchvatu v noci uzavrú

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

S uzáverou súvisí aj krátkodobé zatvorenie niektorých ulíc.

Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Časť bratislavského obchvatu prechádzajúceho Petržalkou v noci zo štvrtka na piatok (15. 5.) uzavrú pre prepravu nadrozmerného nákladu. S uzáverou treba počítať od štvrtka 22.00 h do piatka 01.00 h v smere do Trnavy. Neprejazdná bude časť diaľnice od križovatky s diaľnicou D2 po výjazd na Ivanskú cestu. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) aj bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Ako hovorca upozornil, s uzáverou súvisí aj krátkodobé zatvorenie niektorých ulíc. Konkrétne Ivanskej cesty v blízkosti bratislavského letiska a Einsteinovej ulice medzi Mostom SNP a výstaviskom. Krátkodobo môže byť obmedzená premávka aj na diaľnici D1 v smere na diaľnicu D2 za zjazdom na Einsteinovu ulicu. „Apelujeme na vodičov, aby počas dopravných obmedzení rešpektovali pokyny polície,“ uviedol Szeiff.
