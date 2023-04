VODIČI POZOR: Časť cesty I/9 pri Mníchovej Lehote je úplne uzavretá

Chocholná-Velčice 19. apríla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) pristúpila v stredu večer k úplnej uzávere rekonštruovanej cesty I/9, známej ako "panelka", v časti Chocholná-Velčice - Mníchova Lehota. Dopravné obmedzenie potrvá do 30. augusta. Motoristi môžu na prepravu využiť viaceré obchádzkové trasy. TASR o tom informoval hovorca SSC Martin Guzi.



"Úplnú uzáveru si vyžiadal zhoršujúci sa technický stav mostov, ktoré sa idú rekonštruovať. Pôjde o rekonštrukcie dvoch mostov ponad Váh a Biskupický kanál (Vážske kaskády) v smere od D1 na Bánovce nad Bebravou v susedstve s obcami Opatovce, Veľké Bierovce a Trenčianske Stankovce," uviedol Guzi.



Motoristov SSC v tejto súvislosti prosí o trpezlivosť a cestovanie inými trasami, pokiaľ je to možné.



Obchádzkové trasy pre tranzit sú po cestách II/574 smer Ilava - Nováky, I/64 smer Nitra- Bánovce nad Bebravou, II/507 smer Nové Mesto nad Váhom - Beckov - Trenčianske Stankovce a I/61a Nový most - II/507 - Trenčianska Turná.



"V ostatných úsekoch stavby sa počas tohto roka počíta s čiastočnými obmedzeniami dopravy, presné termíny a dĺžky obmedzení budú známe podľa aktuálnych stavebných prác," avizoval Guzi.



Obmedzenia budú podľa neho vyznačené dočasným dopravným značením, riadené semaformi alebo ručne zaškolenými pracovníkmi.



"Práce na rekonštrukcii starej panelovej cesty sa ukončia do konca roka. Modernizácia úseku zvýši bezpečnosť a plynulosť účastníkom cestnej premávky," dodal hovorca SSC.