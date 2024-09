Vodiči, pozor: Časť diaľnice D1 viackrát v noci uzatvoria

Svit 13. septembra (TASR) - Časť diaľnice D1 pod Tatrami vrátane tunela Bôrik v najbližších dňoch viackrát uzatvoria. Obmedzenie potrvá v období od utorka 17. do piatku 20. septembra a následne aj od 24. do 26. septembra. Informovalo o tom mesto Svit na svojej webovej stránke s tým, že ide o úsek od križovatky Poprad - Západ po križovatku Mengusovce. Obchádzková trasa počas plánovanej nočnej uzávery povedie vždy po ceste I/18 s odklonom cez mesto Svit.



Prvá uzávera bude v noci z utorka na stredu 18. septembra, kedy v čase od 20.00 h resp. od 20.30 h do 6.00 h uzatvoria obe tunelové rúry v smere na Žilinu aj na Prešov. Na rovnaké obmedzenie by sa mali vodiči pripraviť aj počas ďalších dvoch nocí. Následne dôjde k uzávere diaľničného úseku aj v priebehu ďalšieho týždňa, pričom posledná bude z 25. na 26. septembra.



"Úplná uzávera tunela je potrebná z dôvodu plánovanej údržby, čistenia tunela, štrbinovej a hlavnej kanalizácie ako aj servisnej činnosti na technologických zariadeniach v tuneli a iných stavebných a technologických činností," uviedlo mesto.