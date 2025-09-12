< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Časť diaľnice v smere do Trnavy uzavrú
Doprava bude usmerňovaná dopravným značením.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Polícia vodičom pripomína plánovanú uzáveru diaľnice D1 smerom do Trnavy, a to v úseku Zlaté piesky - Senec. Dopravné obmedzenia by sa mali začať v piatok o 20.00 h, ukončenie prác, a tým aj obmedzení, je odhadované na pondelok (15. 9.). TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
„Obchádzková trasa bude vedená po štátnej ceste I/61 od križovatky Zlaté piesky smer Senec,“ priblížil Pecek. Doprava bude usmerňovaná dopravným značením. Polícia zároveň vodičov vyzýva, aby zvýšili opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a riadili sa jej pokynmi.
