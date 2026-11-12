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VODIČI, POZOR: Cesta I/51 cez obec Kozelník bude úplne uzatvorená
Predpokladané obnovenie premávky je naplánované na pondelok 16. novembra počas dňa, pokiaľ tempo stavebných prác neovplyvnia poveternostné podmienky.
Autor TASR
Kozelník 12. novembra (TASR) - Cesta I/51 cez obec Kozelník v okrese Banská Štiavnica bude od piatka 13. novembra 16.00 h pre rekonštrukciu mosta úplne uzatvorená. Vodiči jazdiaci do alebo z Banskej Štiavnice smerom na rýchlostnú komunikáciu R1 tak musia počas nastávajúceho víkendu (14. a 15. novembra) počítať s dopravným obmedzením. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Predpokladané obnovenie premávky je naplánované na pondelok 16. novembra počas dňa, pokiaľ tempo stavebných prác neovplyvnia poveternostné podmienky. „Podľa informácií Slovenskej správy ciest (SSC) budú stavebné práce prebiehať aj počas noci, aby bolo možné cestu čo najskôr opäť sprejazdniť,“ uviedla polícia.
S rekonštrukciou cesty vedúcej cez Kozelník začali už koncom októbra. Po víkendovej uzávere budú dokončovacie práce pokračovať ešte približne dva týždne, SSC však už nepredpokladá výraznejšie obmedzenia cestnej premávky.
Vodiči smerujúci do Banskej Štiavnice tak budú musieť počas víkendu využiť alternatívne trasy po cestách nižších tried vedúce cez obec Vyhne, Hodrušu-Hámre alebo Sklené Teplice. Nákladná doprava bude musieť podľa polície využiť prístup z južného smeru, od Levíc.
Polícia vodičom odporúča, aby si naplánovali cestu vopred a počítali s dlhším časom jazdy, rešpektovali dočasné dopravné značenie a pokyny pracovníkov na stavbe a neprechádzali cez uzavretý úsek.
Predpokladané obnovenie premávky je naplánované na pondelok 16. novembra počas dňa, pokiaľ tempo stavebných prác neovplyvnia poveternostné podmienky. „Podľa informácií Slovenskej správy ciest (SSC) budú stavebné práce prebiehať aj počas noci, aby bolo možné cestu čo najskôr opäť sprejazdniť,“ uviedla polícia.
S rekonštrukciou cesty vedúcej cez Kozelník začali už koncom októbra. Po víkendovej uzávere budú dokončovacie práce pokračovať ešte približne dva týždne, SSC však už nepredpokladá výraznejšie obmedzenia cestnej premávky.
Vodiči smerujúci do Banskej Štiavnice tak budú musieť počas víkendu využiť alternatívne trasy po cestách nižších tried vedúce cez obec Vyhne, Hodrušu-Hámre alebo Sklené Teplice. Nákladná doprava bude musieť podľa polície využiť prístup z južného smeru, od Levíc.
Polícia vodičom odporúča, aby si naplánovali cestu vopred a počítali s dlhším časom jazdy, rešpektovali dočasné dopravné značenie a pokyny pracovníkov na stavbe a neprechádzali cez uzavretý úsek.