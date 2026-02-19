Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodiči, pozor: Cesta medzi Jablonicou a Trstínom je neprejazdná

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Na zasneženej ceste v klesaní z Bielej hory do Trstína skončil mimo cesty kamión i dodávka.

Autor TASR
Trnava 19. februára (TASR) - Hlavný ťah medzi Jablonicou a Trstínom je pre dopravnú nehodu na horskom priechode Biela hora aktuálne neprejazdný. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

Na zasneženej ceste v klesaní z Bielej hory do Trstína skončil mimo cesty kamión i dodávka. Úsek je obojsmerne neprejazdný. „Obchádzka vedie cez Bukovú, Prievaly a Cerovú,“ dodala Zelená vlna.
