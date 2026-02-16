< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: Cesta medzi Ješkovou Vsou a Skýcovom je neprejazdná
Polícia vodičov vyzvala, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.
Autor TASR
Ješkova Ves 16. februára (TASR) - Husté sneženie v pondelok podvečer komplikuje dopravu i na hornej Nitre. Pre nepriaznivé počasie je neprejazdná cesta III/1750 medzi Ješkovou Vsou (okres Partizánske) a Skýcovom (okres Zlaté Moravce). Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
