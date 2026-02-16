Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Regióny

VODIČI, POZOR: Cesta medzi Ješkovou Vsou a Skýcovom je neprejazdná

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Polícia vodičov vyzvala, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ješkova Ves 16. februára (TASR) - Husté sneženie v pondelok podvečer komplikuje dopravu i na hornej Nitre. Pre nepriaznivé počasie je neprejazdná cesta III/1750 medzi Ješkovou Vsou (okres Partizánske) a Skýcovom (okres Zlaté Moravce). Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Polícia vodičov vyzvala, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.

.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?