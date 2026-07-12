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VODIČI, POZOR: Cesta medzi Malackami a Studienkou je uzavretá
Presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje.
Autor TASR
Malacky/Studienka 12. júla (TASR) - Cesta druhej triedy číslo 590 je medzi Malackami a Studienkou uzavretá z dôvodu zásahu vrtuľníka pri dopravnej nehode. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
„Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného motorového vozidla značky Toyota RAV4 z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovky a narazil do stromu. Pri nehode utrpeli štyri osoby zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz na ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia,“ uviedla polícia. Presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje.
„Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného motorového vozidla značky Toyota RAV4 z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovky a narazil do stromu. Pri nehode utrpeli štyri osoby zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz na ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia,“ uviedla polícia. Presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje.