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VODIČI, POZOR: Cesta medzi Malackami a Studienkou je uzavretá

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Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje.

Autor TASR
Malacky/Studienka 12. júla (TASR) - Cesta druhej triedy číslo 590 je medzi Malackami a Studienkou uzavretá z dôvodu zásahu vrtuľníka pri dopravnej nehode. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.

Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného motorového vozidla značky Toyota RAV4 z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovky a narazil do stromu. Pri nehode utrpeli štyri osoby zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz na ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia,“ uviedla polícia. Presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje.
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