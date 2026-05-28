Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
< sekcia Regióny

Vodiči, pozor: Cesta pri Hranovnici je neprejazdná

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov a ak je to možné, využili obchádzkovú trasu, uviedla polícia.

Autor TASR
Hranovnica 28. mája (TASR) - Cesta I/66 v úseku Hranovnica smerom na Kvetnicu v okrese Poprad je neprejazdná. Dôvodom je udalosť v cestnej premávke, ku ktorej došlo vo štvrtok krátko po 18.00 h. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, obchádzková trasa vedie cez Spišské Bystré.

Na mieste zasahujú záchranné zložky a polícia udalosť dokumentuje. „Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov a ak je to možné, využili obchádzkovú trasu,“ uviedla polícia.

.

Neprehliadnite

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov