Vodiči, pozor: Cesta pri Hranovnici je neprejazdná
Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov a ak je to možné, využili obchádzkovú trasu, uviedla polícia.
Autor TASR
Hranovnica 28. mája (TASR) - Cesta I/66 v úseku Hranovnica smerom na Kvetnicu v okrese Poprad je neprejazdná. Dôvodom je udalosť v cestnej premávke, ku ktorej došlo vo štvrtok krátko po 18.00 h. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, obchádzková trasa vedie cez Spišské Bystré.
Na mieste zasahujú záchranné zložky a polícia udalosť dokumentuje. „Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov a ak je to možné, využili obchádzkovú trasu,“ uviedla polícia.
