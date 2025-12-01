< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Cesta v časti Myjavy U Junasov bude neprejazdná
Oddelenie výstavby a životného prostredia mesta uviedlo, že pôjde o asfaltovanie spomenutého úseku.
Autor TASR
Myjava 1. decembra (TASR) - Cesta v časti mesta Myjava U Junasov bude v stredu a vo štvrtok (3. - 4. 12.) v danej lokalite neprejazdná. Stane sa tak z dôvodu úprav po rekonštrukcii elektrického vedenia. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Oddelenie výstavby a životného prostredia mesta uviedlo, že pôjde o asfaltovanie spomenutého úseku. „V prípade, že by nepriaznivé počasie neumožňovalo asfaltovanie dokončiť, budeme o ďalších termínoch prác informovať,“ doplnila radnica.
Oddelenie výstavby a životného prostredia mesta uviedlo, že pôjde o asfaltovanie spomenutého úseku. „V prípade, že by nepriaznivé počasie neumožňovalo asfaltovanie dokončiť, budeme o ďalších termínoch prác informovať,“ doplnila radnica.