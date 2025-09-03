Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodiči, pozor: Cestu medzi Švedlárom a Nálepkovom pre nehodu uzavreli

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

Autor TASR
Košice 3. septembra (TASR) - Cesta II/546 medzi Švedlárom a Nálepkovom v okrese Gelnica je z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody aktuálne úplne uzavretá. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Vodičov vyzýva, aby rátali so zdržaním a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.

