< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Cestu medzi Švedlárom a Nálepkovom pre nehodu uzavreli
Treba preto rátať so zdržaním.
Autor TASR
Košice 3. septembra (TASR) - Cesta II/546 medzi Švedlárom a Nálepkovom v okrese Gelnica je z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody aktuálne úplne uzavretá. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Vodičov vyzýva, aby rátali so zdržaním a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.
Vodičov vyzýva, aby rátali so zdržaním a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.