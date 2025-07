Vodiči, pozor: Cestu medzi Tekovskou Breznicou a Orovnicou uzavrú

Tekovská Breznica 11. júla (TASR) - Cesta III/2511 medzi obcami Tekovská Breznica a Orovnica v okrese Žarnovica bude od pondelka 14. júla až do konca augusta úplne uzavretá. Dôvodom je rekonštrukcia železničnej trate medzi Hronským Beňadikom a Novou Baňou. S odvolaním sa na Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) o tom na svojej internetovej stránke informovala obec Tekovská Breznica.



Železnice v tejto súvislosti upozornili, že uzávera bude úplná a prerušená nebude ani počas víkendov a dní pracovného pokoja. „Z bezpečnostných dôvodov bude priechod cez priecestie úplne uzavretý aj pre cyklistov aj peších,“ uviedli ŽSR.



Obchádzková trasa bude viesť po ceste I/65 do Novej Bane, pokračovať cestou III/2515 ponad rýchlostnú komunikáciu R1 do obce Brehy, kde sa obchádzka napojí na cestu III/2511 do Tekovskej Breznice.