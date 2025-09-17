< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: V Košiciach budú kvôli pretekom obmedzenia
Obmedzenia sa dotknú aj takmer všetkých autobusových a električkových liniek MHD.
Autor TASR
Košice 17. septembra (TASR) - Polícia a Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňujú na štvrtkové (18. 9.) dopravné obmedzenia v Košiciach pre druhú etapu cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Cyklistický pelotón sa bude v meste presúvať v čase od 13.30 h do približne 15.30 h.
Cyklisti budú jazdiť za plnej premávky, pričom ich bude sprevádzať policajné vozidlo alebo motocykel spolu s vozidlami organizátorov. „Policajti budú na nevyhnutne potrebný čas uzatvárať križovatky, kruhové objazdy či priechody pre chodcov, aby pelotón bezpečne prešiel,“ uviedla košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Obmedzenia sa dotknú aj takmer všetkých autobusových a električkových liniek MHD. „Cestujúcim odporúčame počítať s výraznými meškaniami a výpadkami spojov počas uvedeného času,“ uviedol DPMK.
Prejazd bude po trase Košická Belá - Alpinka - Čermeľská cesta - Hlinkova - Národná trieda - Gorkého - Štefánikova - Rooseveltova - Pribinova - Mojmírova - Štúrova - Moldavská - Trieda SNP - Festivalové námestie - Watsonova. Následne druhé kolo smerom k hotelu na Hlavnej ulici bude na trase Hlinkova - Národná trieda - Gorkého - Štefánikova - Rooseveltova - Pribinova.
„Prosíme vodičov a chodcov o trpezlivosť a ohľaduplnosť a divákov, aby povzbudzovali iba z bezpečných a vyhradených miest,“ uviedla polícia.
Cyklisti budú jazdiť za plnej premávky, pričom ich bude sprevádzať policajné vozidlo alebo motocykel spolu s vozidlami organizátorov. „Policajti budú na nevyhnutne potrebný čas uzatvárať križovatky, kruhové objazdy či priechody pre chodcov, aby pelotón bezpečne prešiel,“ uviedla košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Obmedzenia sa dotknú aj takmer všetkých autobusových a električkových liniek MHD. „Cestujúcim odporúčame počítať s výraznými meškaniami a výpadkami spojov počas uvedeného času,“ uviedol DPMK.
Prejazd bude po trase Košická Belá - Alpinka - Čermeľská cesta - Hlinkova - Národná trieda - Gorkého - Štefánikova - Rooseveltova - Pribinova - Mojmírova - Štúrova - Moldavská - Trieda SNP - Festivalové námestie - Watsonova. Následne druhé kolo smerom k hotelu na Hlavnej ulici bude na trase Hlinkova - Národná trieda - Gorkého - Štefánikova - Rooseveltova - Pribinova.
„Prosíme vodičov a chodcov o trpezlivosť a ohľaduplnosť a divákov, aby povzbudzovali iba z bezpečných a vyhradených miest,“ uviedla polícia.