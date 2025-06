VODIČI, POZOR: D1 pri Bratislave uzavreli, obmedzenie trvá do nedele

Bratislava 7. júna (TASR) - Úsek diaľnice D1 pri Bratislave po 20.00 h obojsmerne uzavreli, dôvodom je betonáž mosta, ktorý spája obce Ivanka pri Dunaji a Chorvátsky Grob. Obmedzenie by malo trvať do nedeľného (8. 6.) predpoludnia, oznámila Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



Diaľničiari vysvetlili, že obmedzenie si vyžaduje charakter prác a bezpečnosť desiatok pracovníkov. „V smere do Bratislavy je uzavretý úsek od križovatky Senec po Zlaté piesky. V smere na Trnavu je uzávera kratšia, len od Zlatých pieskov po križovatku Bernolákovo (Triblavina),“ priblížila mediálna komunikácia NDS.



„V záujme zníženia dosahov uzávery na dopravu sa dočasne otvoril výjazd z križovatky na D1 v smere na Trnavu. Po skončení prác sa výjazd opäť uzavrie,“ dodali z NDS.



Uzávera v oboch smeroch sa skončí v nedeľu v predpoludňajších hodinách. Práce by mohli skomplikovať len intenzívne dažde. Obchádzková trasa vedie po takzvanej starej Seneckej ceste.



Diaľničiari pripomenuli, že modernizácia D1 pred Bratislavou a križovatka D1/D4 predstavujú najvýznamnejšiu investíciu do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku a už v súčasnosti prepojenie obchvatu a D1 odbremeňuje hlavné mesto najmä od tranzitnej dopravy. „Len za marec a apríl už dokončená vetva z D4 na D1 odklonila z Bratislavy viac ako 40.000 nákladných vozidiel,“ dodala mediálna komunikácia NDS. Pripomenula aj nedávne otvorenie vetvy Zlaté piesky - Jarovce, ktorá umožňuje obyvateľom východnej časti hlavného mesta komfortnejšie sa napojiť na obchvat Bratislavy.