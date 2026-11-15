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VODIČI POZOR: Diaľnica medzi Svrčinovcom a Poľskom je neprejazdná

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Na snímke úsek diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Obchádzka vedie po ceste I/12 cez obce Skalité a Čierne.

Autor TASR
Svrčinovec 15. novembra (TASR) - Diaľnica D3 medzi Svrčinovcom a hranicou s Poľskou republikou zostala v nedeľu predpoludním pre dopravnú nehodu neprejazdná. Informovala o tom Zelená vlna STVR.

Doplnila, že na 52. kilometri diaľnice havaroval autodopravník. Obchádzka vedie po ceste I/12 cez obce Skalité a Čierne.
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