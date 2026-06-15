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ZRÁŽKA NÁKLADIAKOV: Diaľnica z Bratislavy do Trnavy je neprejazdná
Policajti zároveň vyzývajú na zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolitými komunikáciami.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava/Trnava 15. júna (TASR) - Diaľnica D1 je na 40. kilometri v smere z Bratislavy na Trnavu aktuálne neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda nákladných motorových vozidiel. Premávka je odkláňaná z diaľnice D1 na výjazde Senec-východ/Blatné, následne po ceste I/61 smerom na Trnavu. Bratislavská a trnavská krajská polícia o tom informujú na sociálnej sieti.
Ako uviedla trnavská polícia, na mieste zasahujú záchranné zložky. Vodiči majú počítať so zdržaním a riadiť sa pokynmi polície. Policajti zároveň vyzývajú na zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolitými komunikáciami.
Hasiči v pondelok ráno zasahovali pri dopravnej nehode dvoch nákladných vozidiel na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy. Následkom nehody došlo k úniku prevádzkových kvapalín z havarovaných vozidiel. Hasiči zároveň poskytli osobám predlekársku prvú pomoc až do príchodu zdravotníckych záchranných zložiek. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Príslušníci Hasičského a záchranného zboru vykonali potrebné protipožiarne opatrenia, zabezpečili miesto nehody a uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom, aby zabránili ich ďalšiemu šíreniu a negatívnemu vplyvu na životné prostredie,“ ozrejmil HaZZ. Na mieste zasahovali hasiči z Trnavy a Senca.
Ako uviedla trnavská polícia, na mieste zasahujú záchranné zložky. Vodiči majú počítať so zdržaním a riadiť sa pokynmi polície. Policajti zároveň vyzývajú na zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolitými komunikáciami.
HaZZ zasahoval pri nehode dvoch kamiónov na D1 v smere z Bratislavy do Trnavy
Hasiči v pondelok ráno zasahovali pri dopravnej nehode dvoch nákladných vozidiel na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy. Následkom nehody došlo k úniku prevádzkových kvapalín z havarovaných vozidiel. Hasiči zároveň poskytli osobám predlekársku prvú pomoc až do príchodu zdravotníckych záchranných zložiek. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Príslušníci Hasičského a záchranného zboru vykonali potrebné protipožiarne opatrenia, zabezpečili miesto nehody a uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom, aby zabránili ich ďalšiemu šíreniu a negatívnemu vplyvu na životné prostredie,“ ozrejmil HaZZ. Na mieste zasahovali hasiči z Trnavy a Senca.