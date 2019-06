VODIČI, POZOR: Diaľnicu D1 na Liptove budú opravovať, obmedzia dopravu

V prípade priaznivého počasia budú od pondelka 17. júna do piatka 28. júna opravovať úsek križovatky Liptovský Mikuláš a vetvu Liptovský Mikuláš/Ivachnová.

Liptovský Mikuláš 14. júna (TASR) - Opravy vozovky na viacerých úsekoch diaľnice D1 v okolí Liptovského Mikuláša si v najbližších dňoch vyžiadajú plánované obmedzenia. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.



V prípade priaznivého počasia budú od pondelka 17. júna do piatka 28. júna opravovať úsek križovatky Liptovský Mikuláš a zjazdovú vetvu Liptovský Mikuláš/Ivachnová, vrátane pripájacieho pruhu jednotlivých úsekov. „Oprava je rozdelená do štyroch etáp. Počas prvej až tretej etapy opravia križovatku, následne v štvrtej etape zjazdovú vetvu. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch,“ priblížila Michalová.



Od pondelka 1. júla do soboty 6. júla budú opravovať úsek ľavého jazdného pásu v kilometri 272,600 až 271,620. Doprava bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu.



Od pondelka 8. júla do štvrtka 18. júla opravia úsek ľavého jazdného pásu v kilometri 262,000 až 260,000. Doprava bude rovnako presmerovaná do jedného jazdného pruhu. „Opravy budú pozostávať z odstránenia pôvodných vrstiev vozovky a následného kladenia nových asfaltových vrstiev,“ doplnila hovorkyňa NDS.