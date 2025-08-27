< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: Diaľnicu D1 smerom do Bratislavy cez víkend uzavrú
Dopravu v uvedených úsekoch usmernia dopravným značením.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Diaľnicu D1 v smere do Bratislavy od štvrtka (28. 8.) večera uzavrú. Obchádzková trasa bude viesť po štátnej ceste I/61 od križovatky Senec smer Zlaté piesky. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Uzávera diaľnice D1 (Senec - Zlaté piesky) začne vo štvrtok o 20.00 h. O ukončení uzávery a opätovnom otvorení diaľnice D1 budeme včas informovať,“ ozrejmila polícia.
Dopravu v uvedených úsekoch usmernia dopravným značením. „Vodičov v tejto súvislosti vyzývame, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a riadili sa pokynmi polície,“ dodali policajti.
