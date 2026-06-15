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VODIČI, POZOR: Diaľnicu D2 do Bratislavy blokuje skrížený kamión

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Foto z miesta nehody. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj﻿

Zelená vlna STVR upozorňuje, že úsek je ťažko prejazdný a odporúča sa mu vyhnúť po ceste I/2 cez Stupavu.

Autor TASR
,aktualizované 
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Bratislava 15. júna (TASR) - Diaľnicu D2 v smere do Bratislavy blokuje na približne 42. kilometri skrížený kamión s návesom. Informuje o tom polícia na portáli ministerstva vnútra.

„Vozidlá v smere do Bratislavy prechádzajú krajnicou ľavého jazdného pruhu,“ spresňuje polícia.

Zelená vlna STVR upozorňuje, že úsek je ťažko prejazdný a odporúča sa mu vyhnúť po ceste I/2 cez Stupavu.


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