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VODIČI, POZOR: Donovaly sú uzavreté pre nákladnú dopravu nad 10 metrov
SSC na webe zjazdnosť.sk informovala, že na viacerých úsekoch na Slovensku si v pondelok podvečer treba dávať pozor na poľadovicu.
Autor TASR
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Bratislava 23. novembra (TASR) - Horský priechod (HP) Donovaly je v pondelok večer uzavretý v oboch smeroch pre nákladnú dopravu nad 10 metrov z dôvodu zasneženej vozovky. Informovala o tom polícia na portáli ministerstva vnútra.
SSC na webe zjazdnosť.sk informovala, že na viacerých úsekoch na Slovensku si v pondelok podvečer treba dávať pozor na poľadovicu. Hlásená je na horských priechodoch Šturec, Donovaly, v úseku Korytnica - Ružomberok, Liptovský Hrádok - Podbanské a na cestách tretej triedy v obvodoch Kremnica a Liptovský Hrádok. Poľadovica je podľa Zelenej vlny STVR aj na Čertovici.
„Na cestách vo vyšších polohách Žilinského a Prešovského kraja sa nachádza vrstva čerstvého až kašovitého snehu s hrúbkou do troch centimetrov, v okresoch Námestovo a Tvrdošín až do piatich centimetrov,“ upozornila SSC. Na horských priechodoch Podspády, Oravská Lesná, Príslop a Huty sa nachádza čerstvý až kašovitý sneh s hrúbkou do troch centimetrov.
SSC na webe zjazdnosť.sk informovala, že na viacerých úsekoch na Slovensku si v pondelok podvečer treba dávať pozor na poľadovicu. Hlásená je na horských priechodoch Šturec, Donovaly, v úseku Korytnica - Ružomberok, Liptovský Hrádok - Podbanské a na cestách tretej triedy v obvodoch Kremnica a Liptovský Hrádok. Poľadovica je podľa Zelenej vlny STVR aj na Čertovici.
„Na cestách vo vyšších polohách Žilinského a Prešovského kraja sa nachádza vrstva čerstvého až kašovitého snehu s hrúbkou do troch centimetrov, v okresoch Námestovo a Tvrdošín až do piatich centimetrov,“ upozornila SSC. Na horských priechodoch Podspády, Oravská Lesná, Príslop a Huty sa nachádza čerstvý až kašovitý sneh s hrúbkou do troch centimetrov.