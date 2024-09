Vodiči, pozor: Doprava v hlavnom meste sa spomaľuje

Bratislava 13. septembra (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v piatok ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú kolóny i nehody. Informuje o tom Zelená vlna STVR.



Nehodu dokumentujú na diaľnici D2 pri výjazde Lamač smerom na tunel Sitina, kde sa na konci pripájacieho pruhu zrazilo nákladné auto s osobným. Kolóna pokračuje až k tunelu Sitina, zdržanie je 20 minút. Avšak vodiči musia počítať s 15-minútovým zdržaním aj na obchádzkovej trase po starej ceste. Nehoda sa stala aj na začiatku Mosta Lanfranconi smerom z Petržalky, kde v ľavom jazdnom pruhu havarovalo osobné auto. zdržanie je desať minút.



Vodiči si postoja aj na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 a po ceste I/2, kde je hlásené zdržanie 20 minút. Rovnako sa zdržia aj na starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy.



Na Hradskej ulici v Bratislave, smerom k nákupnému centru na Ivánskej ceste, upozorňuje Zelená vlna STVR na spadnutý strom, ktorý vodiči obchádzajú v protismere. Na bratislavskej diaľnici D1 za výjazdom Gagarinova si zasa treba dať pozor v pravom jazdnom pruhu na veľký výtlk.