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VODIČI, POZOR: Dopravné obmedzenia v Žiline predĺžia do 11. septembra
Práce na vyťaženej komunikácii zabezpečuje mestská spoločnosť Žilinské komunikácie a odštartovala ich 19. augusta.
Autor TASR
Žilina 29. augusta (TASR) - Dopravné obmedzenia súvisiace s komplexnou opravou Ulice 1. mája v Žiline potrvajú v porovnaní s pôvodnými predpokladmi o dva týždne dlhšie. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, stavebné práce sa predlžujú do 11. septembra.
Práce na vyťaženej komunikácii zabezpečuje mestská spoločnosť Žilinské komunikácie a odštartovala ich 19. augusta. „Dôvodom predĺženia sú nepredvídané poruchy na vodovodnom potrubí a horúcovode, ktoré boli objavené počas realizácie výkopových prác,“ uviedla Ondrášová.
Doplnila, že v súvislosti s odstraňovaním týchto porúch naďalej platia dopravné obmedzenia. „Prosíme vodičov a obyvateľov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť počas trvania obmedzení,“ dodala Ondrášová.
Práce na vyťaženej komunikácii zabezpečuje mestská spoločnosť Žilinské komunikácie a odštartovala ich 19. augusta. „Dôvodom predĺženia sú nepredvídané poruchy na vodovodnom potrubí a horúcovode, ktoré boli objavené počas realizácie výkopových prác,“ uviedla Ondrášová.
Doplnila, že v súvislosti s odstraňovaním týchto porúch naďalej platia dopravné obmedzenia. „Prosíme vodičov a obyvateľov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť počas trvania obmedzení,“ dodala Ondrášová.