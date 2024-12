NEHODA PRI KOŠICIACH: Neprežil ju 36-ročný vodič

Košice 15. decembra (TASR) - Vodič vo veku 36-rokov prišiel o život pri tragickej dopravnej nehode, ku ktorej došlo v nedeľu ráno na ceste od obce Baška v okrese Košice-okolie do Košíc. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



"Vodič viedol osobné motorové vozidlo. V pravotočivej zákrute, pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy, stavu a povahe vozovky, zišiel z cesty a narazil do stromu," uviedla s tým, že utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.



Pri pitve bude zisťované, či pri nehode prípadne neasistoval alkohol alebo drogy. Vozidlo bolo zaistené na účely znaleckého skúmania.



Polícia v súvislosti s touto nehodou začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Bližšie okolnosti, za akých k nej došlo a čo bolo jej príčinou, sú predmetom vyšetrovania.