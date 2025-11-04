< sekcia Regióny
VODIČI POZOR: Dopravu v Bratislave komplikujú nehody a kolóny
Desať až 15 minút si vodiči postoja aj v kolóne na vjazde do Bratislavy po starej seneckej smerom z Bernolákova.
Bratislava 4. novembra (TASR) - Dopravu v Bratislave a okolí komplikujú v utorok ráno nehody a kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Nehodu dokumentujú za Mostom SNP smerom do centra. Zdržanie je tam 20 minút.
Nehodu evidujú aj na rýchlostnej ceste R7 na vjazde do Bratislavy od Šamorína, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý jazdný pruh, vodiči sa zdržia 15 minút.
Kolónu hlásia aj na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca, kde je zdržanie desať až 15 minút. Rovnako je kolóna a zdržanie aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom zo Stupavy. Tunel Sitina v smere do Petržalky pre kolóny priebežne uzatvárajú.
Desať až 15 minút si vodiči postoja aj v kolóne na vjazde do Bratislavy po starej seneckej smerom z Bernolákova.
K nehode došlo aj na D4 smerom z Lužného mosta na mestskú časť Bratislava-Jarovce. Zrazili sa tam tri autá, blokovaný je pravý jazdný pruh. Ďalšiu nehodu dokumentujú aj na D1, kde sa v pripájacom pruhu z odpočívadla Zeleneč smerom do Bratislavy zrazili dve autá. Vodiči by mali zvýšiť opatrnosť.
